Σύλληψη άντρα στη Λευκάδα

Από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκάδος, συνελήφθη, απογευματινές ώρες προχθες, 16 Φεβρουαρίου 2026, 23χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 23χρονο και στην κατοχή του, καθώς και σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε δύο οικίες που διατηρεί, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

-84,5- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

-2- χάπια Ecstasy και

-1- κινητό τηλέφωνο

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λευκάδος.