Σύλληψη άντρα για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια

Συνελήφθη, στις 19 Ιανουαρίου 2026, μεσημεριανές ώρες, στη Ζάκυνθο, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Ζακύνθου, 26χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια.

Ειδικότερα, ο 26χρονος οδηγώντας δίκυκλη μοτοσυκλέτα, δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών, επιχείρησε να αποφύγει τον έλεγχο, πραγματοποιώντας αλλεπάλληλους επικίνδυνους ελιγμούς, με αποτέλεσμα να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των λοιπών χρηστών της οδού.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου, ενώ του επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα συνολικού χρηματικού ύψους -2.790- ευρώ και του αφαιρέθηκε, επίσης, η άδεια ικανότητας οδήγησης για -565- ημέρες.