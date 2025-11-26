Σύλληψη άντρα για διακίνηση ναρκωτικών στην Κέρκυρα

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κέρκυρας, συνελήφθη, πρωινές ώρες προχθες, 24 Νοεμβρίου 2025, 38χρονος ημεδαπός για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 38χρονο και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

-20- γραμμάρια κοκαΐνης και

-5- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.