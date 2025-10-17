PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Σύλληψη άνδρα για διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη οπλοκατοχή

Απόφαση-σταθμός: Το Νέο Μεξικό επιτρέπει σε μη πολίτες να φορέσουν την αστυνομική στολή
13:59 | 17/10/2025

Συνελήφθη, προχθες το απόγευμα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας,  σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών, παράβαση του νόμου περί όπλων και παράβαση του νόμου για τα βεγγαλικά, πυροτεχνήματα, παιδικά αθύρματα και φωτοβολίδες.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του κατηγορούμενου, κατά την οποία βρήκαν και κατέσχεσαν :

  • -17- γραμμάρια κάνναβης
  • -5,4- γραμμάρια φυτικών αποσπασμάτων ναρκωτικής ουσίας «BOOM»
  • -1- κυνηγετικό όπλο, για το οποίο στερούταν την νόμιμη άδεια,
  • -166- φυσίγγια
  • -1- σιδερογροθιά
  • -2- βεγγαλικά-1- καπνογόνο και
  • -1- κινητό τηλέφωνο

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Policenet.gr © | 2025 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis