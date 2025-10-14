Σύλληψη άνδρα για διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη οπλοκατοχή

Συνελήφθη, προχθες τα ξημερώματα, σε περιοχή του Μεσολογγίου, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ Μεσολογγίου και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο επιχειρήσεων, οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου εντόπισαν τον άνδρα να επιβαίνει σε αυτοκίνητο και σε έλεγχο που ενήργησαν στον ίδιο και στο όχημα βρήκαν και κατέσχεσαν :

-9,2- γραμμάρια κοκαΐνης,

-15,6- γραμμάρια κάνναβης,

-1.780- ευρώ,

-1- μεταλλική ταμπακιέρα, που περιείχε υπολείμματα κοκαΐνης,

-1- λειτουργική ζυγαριά ακριβείας,

-1- μεταλλικό τρίφτη,

-2- μαχαίρια και

-1- σκούφο τύπου full face.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του κατηγορούμενου, σε περιοχή του Αιτωλικού, βρέθηκαν από τους αστυνομικούς και κατασχέθηκαν -6,7- γραμμάρια κάνναβης.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας / Παράλληλη έδρα Μεσολογγίου, ενώ κατασχέθηκε το αυτοκίνητο ως μέσο διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.