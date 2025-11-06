Σύλληψη άνδρα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου και της ΟΠΚΕ

Συνελήφθη, προχθες το μεσημέρι, σε περιοχή του Αγρινίου, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου και της ΟΠΚΕ Μεσολογγίου, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, για διακίνηση ναρκωτικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου και της ΟΠΚΕ Μεσολογγίου, πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία, καθώς και σε στάβλο του κατηγορούμενου, κατά την οποία βρήκαν και κατέσχεσαν -504,9- γραμμάρια κάνναβης (φυτικά αποσπάσματα, φύλλα, φούντες) και -3- τρίφτες κάνναβης με υπολείμματα της ναρκωτικής ουσίας.

Συνδρομή στις έρευνες των αστυνομικών και στην ανεύρεση των ναρκωτικών, παρείχε ο αστυνομικός σκύλος ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου, «Sporty».

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας/Παράλληλη Έδρα Μεσολογγίου.