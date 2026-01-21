Σύλληψη αλλοδαπού για ναρκωτικά στην Αττική από στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά

Τις απογευματινές ώρες χθες, στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν) και του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά προέβησαν στη σύλληψη ενός 26χρονου αλλοδαπού (υπήκοος Αλβανίας), για παράβαση του Ν. 4139/13 «Περί εξαρτησιογόνων ουσιών», στην περιοχή Αγίων Αναργύρων Αττικής.

Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών και πολυήμερων ερευνών, σε έλεγχο που διενεργήθηκε, μετά την ακινητοποίηση του Ε.Ι.Χ. οχήματος με οδηγό τον 26χρονο, εντοπίστηκαν στην κατοχή του, επιμελώς κρυμμένες, δύο αυτοσχέδιες πλαστικές συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη συνολικού μικτού βάρους 9,31 γραμμαρίων. Επιπλέον, ο ανωτέρω είχε στην κατοχή του ένα κινητό τηλέφωνο καθώς και το χρηματικό ποσό των διακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (225 €).

Διαβάστε επίσης

Ακολούθησε νόμιμη έρευνα στην οικία του 26χρονου στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων, κατά την οποία ανευρέθηκαν τα κάτωθι:

δυο πλαστικές συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν φυτικά αποσπάσματα κάνναβης, συνολικού μικτού βάρους 1.023,9 γραμμαρίων και

μία πλαστική συσκευασία, η οποία περιείχε κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους 74,56 γραμμαρίων,

δύο ζυγοί ακριβείας,

επτά πλαστικές συσκευασίες με υπολείμματα φυτικής κάνναβης,

ένα χάρτινο κυτίο με πλήθος πλαστικών συσκευασιών,

τέσσερα κινητά τηλέφωνα και

το ποσό των δύο χιλιάδων είκοσι ευρώ (2.020 €).

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά που διενεργεί την προανάκριση κατασχέθηκαν τα ανωτέρω καθώς και ένα Ε.Ι.Χ. όχημα.