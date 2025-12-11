Σύλληψη αλλοδαπού διωκόμενου με Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης

Συνελήφθη προχθες (9-12-2025) το μεσημέρι, στο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Κήπων Έβρου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κήπων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, ένας αλλοδαπός, ο οποίος διώκεται με Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης των Αρχών της Γερμανίας για τα αδικήματα της απόπειρας εκβίασης με χρήση βίας ή απειλής βίας που συνέπεσε ποινικά με διατάραξη της δημόσιας τάξης με απειλή διάπραξης εγκλημάτων και της διατάραξης της δημόσιας ειρήνης από απειλή να διαπράξει εγκλήματα.

Συγκεκριμένα, ο δράστης μετέβη με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στο παραπάνω σημείο προκειμένου να πραγματοποιήσει έξοδο από τη Χώρα μας, όπου κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του έχει εκδοθεί το παραπάνω Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε μια συσκευασία με ναρκωτική ουσία (N,N-DMT – διμεθυλοτρυπταμίνη) βάρους -28,6- γραμμαρίων, η οποία και κατασχέθηκε.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.