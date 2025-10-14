Σύλληψη αλλοδαπού διωκόμενου με Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων

Συνελήφθη, απογευματινές ώρες, προχθες 12 Οκτωβρίου 2025, στην Κέρκυρα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αερολιμένα Κέρκυρας, 37χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της INTERPOL Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, για δημιουργία ψεύτικου ηλεκτρονικού λογαριασμού, εκβίαση και απειλή με χρήση μέσου τεχνολογίας πληροφοριών, παραβίαση της ιδιωτικής ζωής με δημοσίευση προσβλητικών φωτογραφιών ή υλικού, προσβολή άλλων και διαδικτυακή δυσφήμιση καθώς και σεξουαλική παρενόχληση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Εφετών Κέρκυρας.