Σύλληψη αλλοδαπού από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Αγίου Νικολάου

Συνελήφθη προχθες (12.02.2026) από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Αστυνομικού Τμήματος Αγίου Νικολάου, 34χρονος αλλοδαπός για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ενώ διαπιστώθηκε ότι εκκρεμεί σε βάρος του Ένταλμα Σύλληψης.

Ειδικότερα στο πλαίσιο ελέγχων από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας εντοπίστηκε ο 34χρονος να οδηγεί δίκυκλη μοτοσυκλέτα υπό την επήρεια μέθης, άνω του επιτρεπόμενου ορίου και συνελήφθη.

Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι εκκρεμεί σε βάρος του ένταλμα σύλληψης κ. Ανακριτή Ρεθύμνου για παραβάσεις Νομοθεσίας περί Ναρκωτικών και κλοπή.

Συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως.

Προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Αγίου Νικολάου και την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου για τα αντίστοιχα αδικήματα.