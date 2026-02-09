Σύλληψη αλλοδαπού από αστυνομικούς της Ο.Ε.Π.Τ.Α. στην Κέρκυρα

Από αστυνομικούς της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), συνελήφθη απογευματινές ώρες στις 6 Φεβρουαρίου 2026, στο Σιδάρι Βόρειας Κέρκυρας, 45χρονος αλλοδαπός, οδηγός αυτοκινήτου ι.χ., για επικίνδυνη οδήγηση και υπέρβαση ορίου ταχύτητας.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια στοχευμένων ελέγχων, ο ανωτέρω εντοπίστηκε να κινείται με ταχύτητα 104 χλμ/ώρα, εντός κατοικημένης περιοχής όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας είναι 50 χλμ/ώρα, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια πεζών και λοιπών χρηστών του οδικού δικτύου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε ποινική δικογραφία, ενώ του επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.