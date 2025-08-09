Σύλληψη αλλοδαπής για διάρρηξη επιχείρησης υγρών καυσίμων στη Ζάκυνθο

Από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αλυκών Ζακύνθου, συνελήφθη, τις πρώτες πρωινές ώρες, προχθες Πέμπτη 7 Αυγούστου 2025, 42χρονη αλλοδαπή, με την κατηγορία της κλοπής.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης σχετικής καταγγελίας, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή της 43χρονης, καθώς λίγη ώρα νωρίτερα είχε παραβιάσει πόρτα επιχείρησης υγρών καυσίμων, στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, αφαιρώντας -στη συνέχεια- διάφορα προϊόντα.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.