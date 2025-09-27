PoliceNET of Greece logo
Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Σύλληψη 54χρονου για όπλα και ναρκωτικά

11:59 | 27/09/2025

Συνελήφθη προχθες (25.09.2025) το απόγευμα από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου  ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας  περί όπλων και ναρκωτικών στο Ηρακλειο.

Ειδικότερα , αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας πραγματοποίησαν προχθες (25.09.2025),έρευνα στην οικία 54χρονου ημεδαπού σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου .

Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και  κατασχέθηκαν:

  • Περίστροφο
  • Αεροβόλο όπλο
  • 20 φυσίγγια
  • Μεταλλικά σφαιρίδια
  • Μικροποσότητα κάνναβης
  • Ζυγαριά

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου.

