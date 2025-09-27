Σύλληψη 54χρονου για όπλα και ναρκωτικά

Συνελήφθη προχθες (25.09.2025) το απόγευμα από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών στο Ηρακλειο.

Ειδικότερα , αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας πραγματοποίησαν προχθες (25.09.2025),έρευνα στην οικία 54χρονου ημεδαπού σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου .

Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Περίστροφο

Αεροβόλο όπλο

20 φυσίγγια

Μεταλλικά σφαιρίδια

Μικροποσότητα κάνναβης

Ζυγαριά

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου.