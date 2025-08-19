Σύλληψη 52χρονου για εμπρησμό – Εκρεμούσε εις βάρος του ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης

Συνελήφθη, πρωινές ώρες της 11-8-2025 στην Αθήνα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομονοίας, κατόπιν επισταμένων αναζητήσεων και αξιοποίησης πληροφοριών, 52χρονος αλλοδαπός δυνάμει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης από τις Αρχές της Γερμανίας για το αδίκημα του εμπρησμού.

Ειδικότερα, ο 52χρονος κατηγορείται ότι τον Ιανουάριο του 2025, προκάλεσε με πρόθεση πυρκαγιά στο διαμέρισμα όπου διέμενε στο Βερολίνο της Γερμανίας, με αποτέλεσμα την πρόκληση εκτεταμένων φθορών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.