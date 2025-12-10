Σύλληψη 49χρονου για ληστεία σε πρατήριο υγρών καυσίμων

Από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, συνελήφθη, προχθες 8 Δεκεμβρίου 2025, 49χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για ληστεία σε πρατήριο υγρών καυσίμων.

Ειδικότερα, ο δράστης μετέβη πρωινές ώρες της Δευτέρας 8 Δεκεμβρίου 2025, σε πρατήριο καυσίμων σε περιοχή της Ζακύνθου, όπου αρχικά ανεφοδίασε το όχημά του με καύσιμο. Στη συνέχεια, με την απειλή αιχμηρού αντικειμένου, αφαίρεσε από τον υπάλληλο χρηματικό ποσό των -90- ευρώ και τράπηκε σε φυγή.

Ύστερα από άμεσες αναζητήσεις των αστυνομικών, ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα ψαλίδι και ένα κινητό τηλέφωνο.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.