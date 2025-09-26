Σύλληψη 48χρονου ημεδαπού από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκάδας

Από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκάδας, συνελήφθη, απογευματινές ώρες χθες, 24 Σεπτεμβρίου 2025, 48χρονος ημεδαπός για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 48χρονο σε περιοχή της Βόνιτσας Αιτωλοακαρνανίας και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν :

-22- συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη βάρους -221,3- γραμμάριων,

-2- συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη βάρους -3,5- γραμμαρίων,

ιδιόχειρες σημειώσεις και

-1- κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λευκάδας.