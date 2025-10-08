Σύλληψη 41χρονου αλλοδαπού στην πόλη της Φλώρινας, διότι εκκρεμούσαν σε βάρος του 3 Αποφάσεις Δικαστηρίου

Συνελήφθη χθες (07-10-2025) τις απογευματινές ώρες, στην πόλη της Φλώρινας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κρυσταλλοπηγής, 41χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν:

Απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αμαλιάδας Ηλείας, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης -3- μηνών και χρηματική ποινή -1500- ευρώ, για παράβαση της νομοθεσίας «Περί Αλλοδαπών».

Απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αμαλιάδας Ηλείας, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης -2- ετών και -8- μηνών για τα αδικήματα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας και

Απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αμαλιάδας Ηλείας, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης -12- μηνών, χρηματική ποινή -600- ευρώ, για το αδικήματα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας.