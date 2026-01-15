Σύλληψη 4 ατόμων σε Κέρκυρα και Κεφαλονιά

Τέσσερις συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν, προχθες 13 Ιανουαρίου 2026, κατά τη διάρκεια στοχευμένων ελέγχων, από αστυνομικούς σε Κεφαλονιά και Κέρκυρα, για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στην Κέρκυρα, σε δύο διαφορετικές υποθέσεις κατοχής μικροποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης, συνελήφθησαν:

στην πρώτη περίπτωση από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., δύο ημεδαποί, ηλικίας 19 και 22 ετών και

στη δεύτερη περίπτωση από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, 44χρονος ημεδαπός.

Διαβάστε επίσης

Τέλος, για κατοχή της ίδιας ναρκωτικής ουσίας συνελήφθη, 24χρονος ημεδαπός, από αστυνομικούς Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κεφαλληνίας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις κατά τόπον αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.