Σύλληψη 4 αλλοδαπών στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου

Συνελήφθησαν, προχθες 15 Σεπτεμβρίου 2025, στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου, κατά τη διάρκεια του διαβατηριακού ελέγχου, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, σε δύο διαφορετικές υποθέσεις, τέσσερις αλλοδαποί, εκ των οποίων μια γυναίκα ηλικίας 24 ετών και τρεις άντρες ηλικίας 21,22 και 30 ετών, οι οποίοι με τη χρήση πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων επιχείρησαν να επιβιβαστούν παράνομα σε πτήσεις με προορισμό την Ιταλία.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.