Σύλληψη 2 ατόμων για τα αδικήματα, του εμπρησμού, της έκρηξης και της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας στην Κέρκυρα

Στις 16 Δεκεμβρίου 2025 στην Κέρκυρα, συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, -2- άτομα -αλλοδαπός ηλικίας 24 ετών και ημεδαπός ηλικίας 20 ετών-, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για τα αδικήματα του εμπρησμού, της έκρηξης και της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας από κοινού και κατ΄εξακολούθηση.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο ενδελεχούς διερεύνησης περιστατικού εμπρησμού δύο σταθμευμένων ι.χ. αυτοκινήτων που έλαβε χώρα, πρωινές ώρες, προχθες 16 Δεκεμβρίου 2025, σε περιοχή της Νότιας Κέρκυρας, από τους αστυνομικούς, ταυτοποιήθηκαν ως δράστες τα παραπάνω άτομα, τα οποία εντοπίσθηκαν λίγες ώρες αργότερα να επιβαίνουν σε ι.χ. αυτοκίνητο στον λιμένα Κέρκυρας, πριν την επιβίβασή τους σε πλοίο της γραμμής.

Διαβάστε επίσης

Από την περαιτέρω έρευνα των αστυνομικών προέκυψε η συμμετοχή των δραστών και σε έναν ακόμη εμπρησμό οχήματος, που έλαβε χώρα βραδινές ώρες της Τετάρτης 10 Δεκεμβρίου 2025 σε περιοχή της Καβάλας.

Στην κατοχή των δραστών βρέθηκε και κατασχέθηκε, μεταξύ άλλων, μια νάιλον συσκευασία από την οποία αναδυόταν έντονη μυρωδιά βενζίνης, ενώ, επιπλέον κατασχέθηκε και το ι.χ. αυτοκίνητο τους ως μέσο διευκόλυνσης για την παράνομη δράση τους.