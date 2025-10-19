Σύλληψη 2 αλλοδαπών στο Αεροδρόμιο της Κέρκυρας

Από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αερολιμένα Κέρκυρας, συνελήφθησαν βραδινές ώρες προχθες 17 Οκτωβρίου 2025, δύο αλλοδαπές, ηλικίας 33 και 22 ετών, για τα -κατά περίπτωση αδικήματα- της κλοπής και της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης σχετικής καταγγελίας, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη των παραπάνω δράστιδων, καθώς λίγη ώρα νωρίτερα, η 33χρονη είχε αφαιρέσει από κατάστημα αφορολόγητων ειδών του αεροδρομίου -30- συσκευασίες καπνού οι οποίες βρέθηκαν σε αποσκευές της 22χρονης.

Οι συλληφθείσες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.