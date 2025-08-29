Σύλληψη 2 αλλοδαπών για εμπορία και διακίνηση ναρκωτικών

Στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων και επιχειρησιακών δράσεων που διενεργούνται για την αντιμετώπιση της εμπορίας και της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, απογευματινές ώρες προχθες (27-08-2025), στην Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Καβάλας, στο ύψος της Ασπροβάλτας, εντόπισαν δύο αλλοδαπούς να κινούνται με επιβατικό αυτοκίνητο τους οποίους και συνέλαβαν, καθώς στην κατοχή τους βρέθηκαν ποσότητες διαφόρων ναρκωτικών ουσιών.

Πρόκειται για άντρες 23 και 24 ετών, σε βάρος των οποίων, αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων σχημάτισαν σχετική δικογραφία.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο όχημα που χρησιμοποιούσαν, σε χώρο όπου διέμεναν και σε έλεγχο που τους έγινε, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

1 κιλό και 190,4 γραμμάρια ακατέργαστη κάνναβη,

5 γυάλινες φιάλες περιέχουσες έλαιο κάνναβης χωρητικότητας εξήντα (60) ml έκαστη,

πλαστική φιάλη περιέχουσα έλαιο κάνναβης χωρητικότητας (946) ml,

791 ψυχοδραστικά/ψυχεδελικά μανιτάρια σε μορφή κάψουλας,

332 χάπια κάνναβης (TCH),

γυάλινο βάζο με κάνναβη σε μορφή πάστας, συνολικού βάρους (81,8) γραμμαρίων,

10 φιαλίδια – ανταλλακτικά συσκευής ατμίσματος, τα οποία περιείχαν έλαιο κάνναβης του ενός (1) ml έκαστο,

8 συσκευές-μπαταρίες ατμίσματος, συμβατές για τα ανωτέρω φιαλίδια,

6 πλαστικά δοχεία των (20) λίτρων, περιέχοντα βενζίνη,

15 αυτοσχέδια τσιγάρα περιέχοντα ακατέργαστη κάνναβη,

220 δισκία άγνωστης χημικής σύστασης,

πλαστικό δοχείο, περιέχον λευκή σκόνη, αγνώστου χημικής σύστασης, η οποία εξήχθη και τοποθετήθηκε σε νάιλον συσκευασία, συνολικού μικτού βάρους τετρακοσίων ενενήντα επτά (497) γραμμαρίων,

ψηφιακή ζυγαριά ακριβείας,

3 κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούσαν για τις συνεννοήσεις τους και

Χρηματικό ποσό σχετιζόμενο με εμπορία ναρκωτικών ουσιών.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.