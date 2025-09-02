Σύλληψη 14χρονου για εμπρησμό -Αναζητούνται άλλα δύο άτομα

Συνελήφθη, σήμερα το πρωί, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών και της ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας 14χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό, ενώ αναζητούνται για να συλληφθούν οι γονείς του 14χρονου, οι οποίοι κατηγορούνται για παραμέληση της εποπτείας του.

Για την ίδια υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό σε βάρος δύο ακόμη ατόμων, οι οποίοι αναζητούνται για να συλληφθούν.

Διαβάστε επίσης

Ειδικότερα, ο ανήλικος ενεργώντας από κοινού με τους δυο έτερους κατηγορούμενους προκάλεσαν πυρκαγιά σε καλαμιές, σε στάση προαστιακού στην Πάτρα, η οποία κατεσβέσθη άμεσα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Πατρών.

Οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών εντόπισαν άμεσα τον 14χρονο κοντά στον τόπο εκδήλωσης της πυρκαγιάς και τον προσήγαγαν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, όπου συνελήφθη.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του ανήλικου κατηγορούμενου θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.