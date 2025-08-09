Συλλήψεις υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ για τη φωτιά στην Κερατέα - Αναζητείται διευθυντικό στέλεχος

Δύο υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ συνελήφθησαν για τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην Κερατέα, ενώ αναζητείται διευθυντικό στέλεχος τοπικού παραρτήματος του ΔΕΔΔΗΕ.

Οι δύο υπάλληλοι - υπεύθυνοι αποκατάστασης βλαβών και συντήρησης του δικτύου στην περιοχή των Μεσογείων - κατηγορούνται για παραλείψεις στη συντήρηση του δικτύου, που οδήγησαν στην πρόκληση της καταστροφικής πυρκαγιάς.

Διαβάστε επίσης

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο συλληφθέντες είχαν πάει στο σημείο μετά τη φωτιά, προκειμένου να κάνουν έλεγχο και αυτοψία.

Πηγές του ΔΕΔΔΗΕ χαρακτηρίζουν «άδικη» και «παράλογη» τη σύλληψη των δυο υπαλλήλων, από τη στιγμή μάλιστα που - όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά - δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής πόρισμα από την πυροσβεστική για τα αίτια της φωτιάς.

Η φωτιά, που εξαπλώθηκε σε πολλές περιοχές της ανατολικής Αττικής, σήμερα είναι σε ύφεση. Ωστόσο, ο μέχρι στιγμής απολογισμός είναι ιδιαίτερα βαρύς, με έναν 76χρονο άνδρα να χάνει τη ζωή του, ενώ καταγράφονται εκτεταμένες καταστροφές σε περιουσίες, αγροτικές εκτάσεις και δασικούς όγκους.

Πηγή: skai.gr