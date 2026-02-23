Συλλήψεις σε περιοχές της Πτολεμαΐδας και της Κοζάνης, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί βεγγαλικών

Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των Αποκριών, για την αντιμετώπιση της παράνομης κατοχής, εμπορίας και χρήσης ειδών πυροτεχνίας, συνελήφθησαν συνολικά -4- ανήλικοι κατά το διήμερο 21 και 22 Φεβρουαρίου 2026, σε περιοχές της Πτολεμαΐδας και της Κοζάνης, από αστυνομικούς των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας και Κοζάνης, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκαν δικογραφίες για παραβάσεις της νομοθεσίας του νόμου περί βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων και παιδικών αθυρμάτων, σε -2- διαφορετικές περιπτώσεις.
Αναλυτικότερα:
- στην πρώτη περίπτωση, συνελήφθη την 21-02-2026 το απόγευμα στην Πτολεμαΐδα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, ανήλικος, διότι πυροδότησε και εξερράγη στο χέρι του κροτίδα, με αποτέλεσμα να τραυματισθεί στα δάχτυλα του δεξιού χεριού του. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. στο Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας, για τις πρώτες βοήθειες, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς του για παραμέληση εποπτείας αυτού και
- στη δεύτερη περίπτωση, συνελήφθησαν την 22-02-2026 τις πρώτες πρωινές ώρες στην πόλη της Κοζάνης, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης -3- ανήλικοι, διότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν συνολικά -10- κροτίδες, ενώ όπως διαπιστώθηκε νωρίτερα οι ανήλικοι προέβησαν από κοινού σε χρήση-καύση μίας κροτίδας. Επιπλέον, συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας αυτών.
Οι δικογραφίες που σχηματίσθηκαν σε βάρος των συλληφθέντων, υποβλήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης, ενώ την προανάκριση για τις υποθέσεις ενήργησαν τα Τμήματα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας και Κοζάνης, αντίστοιχα.