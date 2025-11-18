Συλλήψεις για τον θάνατο του 58χρονου στο Νέο Κόσμο - Πώς η ΕΛ.ΑΣ διαλεύκανε το τροχαίο θρίλερ

Στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στο θάνατο του 58χρονου στο Νέο Κόσμο, προχώρησε η αστυνομία.

Ειδικότερα, στα χέρια τον αρχών βρίσκεται ένας 21 χρόνος Έλληνας και ένας 29χρονος Αλβανός. Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. τους προσήγαγαν το βράδυ μετά τον θάνατο του 58χρονου.

Αλληλοκατηγορούνται οι συλληφθέντες

Το πρωί της Τρίτης (18/11) πέρασαν χειροπέδες σε ακόμα έναν Έλληνα, τον οποίο κατονόμασαν οι δύο που συνελήφθησαν χθες. Ο 29χρονος συγκεκριμένα υποστήριξε κατά την ανάκριση πως αυτός ήταν που χτυπούσε το θύμα.

Από την πλευρά τους οι δύο Έλληνες κατηγορούν τον 29χρονο, ενώ εκείνος τους Έλληνες. Και οι τρεις έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν για ληστεία, παραβίαση του νόμου περί όπλων και απείθεια

Επιπλέον η αστυνομία συνέλαβε και τον πατέρα ενός εκ των εμπλεκομένων καθώς είχε πάει να κρύψει τη μοτοσικλέτα του γιου του.

Τα πρώτα λεπτά μετά το τροχαίο

Την ίδια ώρα, βίντεο ντοκουμέντο που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το CNN Greece καταγράφει τα πρώτα λεπτά μετά το τροχαίο και την κινητικότητα γύρω από το όχημα του 58χρονου.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα οδηγηθούν οι τρεις στον εισαγγελέα. Ο ένας Έλληνας ως φυσικός αυτουργός, ο Αλβανός και ο πατέρας του για την κατηγορία της υπόθαλψης.

Από τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας οι συλληφθέντες χτύπησαν τον 58χρονο την ώρα που το θύμα ήταν στο τιμόνι.

Ακολουθούσαν με τα δίκυκλα τους τον 58χρονο

Από βιντεοληπτικό υλικό καμερών έχει διαπιστωθεί ότι οι συλληφθέντες ακολουθούσαν με τα δίκυκλα τους για κάποιο λόγο, που δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί τον 58χρονο θύμα.

Υπενθυμίζεται ότι ο 58χρονος βρέθηκε νεκρός το απόγευμα της Δευτέρας (17/11) στο αυτοκίνητό του μετά από πρόσκρουση σε σταθμευμένο όχημα.

Οι πρώτες πληροφορίες από την αστυνομία ανέφεραν ότι ο άτυχος άνδρας υπέστη ανακοπή καρδιάς, ενώ κινούνταν επί της οδού Σουλιέ στον Νέο Κόσμο.

Στη συνέχεια όμως η αστυνομία διαπίστωσε ότι ο 58χρονος άνδρας έφερε χτυπήματα στο κεφάλι.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο μετέφερε τον άνδρα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» σε κρίσιμη κατάσταση, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Mίνα Καραμήτρου

