Συλλήψεις φυγόποινων από αστυνομικούς Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου

Συνελήφθησαν, από αστυνομικούς Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου -3 φυγόποινοι.

Αναλυτικότερα, συνελήφθησαν:

στο συνοριακό σημείο διέλευσης Κακαβιάς Ιωαννίνων, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, από αστυνομικούς του ΤμήματοςΔιαβατηριακού Ελέγχου Κακαβιάς σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Πωγωνίου δύο αλλοδαποί, σε βάρος των οποίων εκκρεμούσανκαταδικαστικές αποφάσειςαπό το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Δυτικής Μακεδονίαςμε ποινή φυλάκισης (1) έτους και από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Φλώρινας, με χρηματική ποινή -1500- ευρώ για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, αντίστοιχα, και

στην Πρέβεζα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πρέβεζαςημεδαπός, διότι εκκρεμεί σε βάρος του καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Ιωαννίνων, με ποινή φυλάκισης (2) ετών και (8) μηνών, για «φοροδιαφυγή και πλαστογραφία».

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούνστις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.