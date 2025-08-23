Συλλήψεις δύο ατόμων για καταδικαστικές αποφάσεις

Δύο συλλήψεις ατόμων πραγματοποιήθηκαν προχθες (21-08-2025) το βράδυ από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας, σε βάρος των οποίων εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις.

Ειδικότερα, συνελήφθησαν:

αλλοδαπός, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης (3) ετών από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Ιωαννίνων για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και

ημεδαπός, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης (8) μηνών από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Ιωαννίνων για φοροδιαφυγή.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.