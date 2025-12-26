PoliceNET of Greece logo
Συλλήψεις διωκόμενων προσώπων στο συνοριακό σημείο ελέγχου Κακαβιάς

κακαβια
16:18 | 26/12/2025

Συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της προχθεσινής ημέρας (24-12-2025) από αστυνομικούς του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κακαβιάς, σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Πωγωνίου,  -2- διωκόμενοι.

Αναλυτικότερα, πρόκειται για:

  • αλλοδαπό, που είχε καταδικαστεί από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών σε φυλάκιση -3- ετών για «φοροδιαφυγή» και
  • αλλοδαπό, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του Ανακριτή Πλημμελειοδικών Κιλκίς για «δωροδοκία».

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΚΑΒΙΑΣ
