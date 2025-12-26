Συλλήψεις διωκόμενων προσώπων στο συνοριακό σημείο ελέγχου Κακαβιάς

Συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της προχθεσινής ημέρας (24-12-2025) από αστυνομικούς του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κακαβιάς, σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Πωγωνίου, -2- διωκόμενοι.

Αναλυτικότερα, πρόκειται για:

αλλοδαπό, που είχε καταδικαστεί από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών σε φυλάκιση -3- ετών για «φοροδιαφυγή» και

αλλοδαπό, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του Ανακριτή Πλημμελειοδικών Κιλκίς για «δωροδοκία».

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.