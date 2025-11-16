Συλλήψεις ατόμων για περιπτώσεις ληστειών

Στο πλαίσιο καθημερινών εποχούμενων περιπολιών και αστυνομικών ερευνών που διενεργούνται για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση ατόμων που εμπλέκονται σε διάφορα αδικήματα, αστυνομικοί Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, προχώρησαν σε συλλήψεις και σχημάτισαν δικογραφίες σε βάρος δραστών, για περιπτώσεις ληστειών.

Ειδικότερα, συνελήφθησαν έπειτα από αναζητήσεις:

αστυνομικών της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, πρώτες πρωινές ώρες προχθες (14-11-2025), δύο (2) ανήλικοι ημεδαποί, οι οποίοι εισήλθαν σε κατάστημα καφέ – ψιλικών στην περιοχή της Ανάληψης και με την απειλή μαχαιριού προσπάθησαν να αφαιρέσουν εισπράξεις, πλην όμως ο υπάλληλος αντέδρασε φωνασκώντας και τράπηκαν σε φυγή.

δικυκλιστών αστυνομικών ομάδας ΔΙ.ΑΣ., 22χρονος αλλοδαπός και ανήλικος αλλοδαπός, οι οποίοι βραδινές ώρες προχθες (14-11-2025) στο κέντρο της πόλης, μαζί με έναν ακόμη συνεργό, αφαίρεσαν με τη χρήση σωματικής βίας από 31χρονο αλλοδαπό, διάφορα προϊόντα που διέθετε προς πώληση, καθώς και το χρηματικό ποσό των 150 ευρώ.

Διαβάστε επίσης

Επιπλέον, συνελήφθη ο προαναφερόμενος 31χρονος για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά στο υπαίθριο εμπόριο, καθώς διέθετε προς πώληση προϊόντα παρεμπορίου.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.