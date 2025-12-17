Στο πλαίσιο καθημερινών ελέγχων και περιπολιών που διενεργούνται από Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις ατόμων για διάφορα αδικήματα.

Ειδικότερα, συνελήφθησαν:

από δικυκλιστές αστυνομικούς ομάδας ΔΙ.ΑΣ, δύο αλλοδαποί ηλικίας 23 και 18 ετών, οι οποίοι μεσημβρινές ώρες προχθες (15-12-2025) σε πεζογέφυρα στο κέντρο της πόλης, ένεκα προγενέστερων προσωπικών αντιπαραθέσεων, προσέγγισαν 28χρονο ημεδαπό και με χρήση σωματικής βίας αφαίρεσαν από την κατοχή του το συνολικό ποσό των (400) ευρώ.

από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας, τέσσερις (4) ημεδαποί ηλικίας 31, 29, 27 και 28 ετών, οι οποίοι πρώτες πρωινές ώρες της 15-12-2025 σε περιοχή του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, κατελήφθησαν να έχουν προβεί στην διάρρηξη ΙΧΕ αυτοκίνητου, αφαιρώντας από τον χώρο των αποσκευών διάφορα εργαλεία. Για τη δράση τους χρησιμοποίησαν έτερο όχημα, το οποίο κατασχέθηκε. Τα αφαιρεθέντα αντικείμενα αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη.

από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Καλλινδοίων, 56χρονος ημεδαπός, καθώς αφαίρεσε από αγροτική περιοχή του Αγίου Βασιλείου, (6) μπάλες άχυρο.

Συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, μεσημβρινές ώρες της 15-12-2025, 55χρονος ημεδαπός, καθώς σε βάρος του εκκρεμεί απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης (4) ετών, για παράβαση του Νόμου «Περί Εξαρτησιογόνων Ουσιών και Άλλες Διατάξεις».

από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης,, απογευματινές ώρες προχθες (15-12-2025), 40χρονη ημεδαπή, διότι κατελήφθη να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, του οποίου οι κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας είχαν αφαιρεθεί από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης και να έχει τοποθετήσει άλλες πινακίδες, όμοιες με αυτές που αντιστοιχούν στο ανωτέρω όχημα, οι οποίες δεν έχουν χορηγηθεί νόμιμα.

Οι συλληφθέντες με τις σχετικές δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.