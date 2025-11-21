Συλλήψεις ατόμων για διάφορα αδικήματα

Στο πλαίσιο καθημερινών εποχούμενων περιπολιών και αστυνομικών ερευνών που διενεργούνται για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση ατόμων που εμπλέκονται σε διάφορα αδικήματα, αστυνομικοί Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, προχώρησαν σε συλλήψεις και σχημάτισαν δικογραφίες σε βάρος δραστών, για διάφορα αδικήματα.

Ειδικότερα συνελήφθησαν:

από προστρέξαντες αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τούμπας – Τριανδρίας, 39χρονος ημεδαπός, ο οποίος πρώτες πρωινές ώρες προχθές (19-11-2025), αφού εισήλθε σε κατάστημα καφέ – ψιλικών σε περιοχή της Τούμπας, ακινητοποίησε με χρήση σωματικής βίας πελάτισσα και στη συνέχεια απείλησε αυτήν και υπάλληλο του καταστήματος με όπλο, αφαιρώντας πακέτα τσιγάρων και το χρηματικό ποσό των 60 ευρώ. Ακολούθως, ο 39χρονος εξήλθε του καταστήματος και ακινητοποιήθηκε από τον υπάλληλο. Επιπλέον, από τους προστρέξαντες αστυνομικούς κατασχέθηκε το όπλο, το οποίο περιείχε 1 κάλυκα και 1 φυσίγγιο.

από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, απογευματινές ώρες προχθές (19-11-2025) στο κέντρο της πόλης, 37χρονος ημεδαπός, ο οποίος έγινε αντιληπτός από 19χρονη, να έχει εισέλθει εντός του διαμερίσματός της.

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμαριάς, 49χρονος ημεδαπός, ο οποίος πρωινές ώρες προχθές (19-11-2025) σε περιοχή της Καλαμαριάς, έριξε πέτρα σε διερχόμενο αστικό λεωφορείο με αποτέλεσμα τη θραύση πλαϊνού τζαμιού.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.