Συλλήψεις ατόμων για διάφορα αδικήματα

Στο πλαίσιο καθημερινών εποχούμενων περιπολιών και αστυνομικών ερευνών που διενεργούνται για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση ατόμων που εμπλέκονται σε διάφορα αδικήματα, αστυνομικοί Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, προχώρησαν σε συλλήψεις και σχημάτισαν δικογραφίες σε βάρος δραστών, για διάφορα αδικήματα.

Ειδικότερα συνελήφθησαν:

από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης 17χρονη ημεδαπή, η οποία προχθες (11-11-2025) τα ξημερώματα εισήλθε με έτερο άτομο σε ΤΑΞΙ στο κέντρο της πόλης και κατά την άφιξή τους στην περιοχή της Νέας Μαγνησίας, επιτέθηκαν στον οδηγό τραυματίζοντάς τον ελαφρά, ενώ του αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ, 2 κινητά τηλέφωνα και το κλειδί του αυτοκινήτου.

Δύο ημεδαποί ηλικίας 41 και 39 ετών, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., καθώς μεσημβρινές ώρες προχθες (11-11-2025) ο 41χρονος εισήλθε σε (3) καταστήματα στο κέντρο της πόλης και αφαίρεσε από υπάλληλο ένα κινητό τηλέφωνο και (2) δοχεία φιλοδωρημάτων, ενώ ο συνεργός του ανέμενε έξω από τα καταστήματα και επόπτευε τον χώρο.

Από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, 28χρονος ημεδαπός, διότι σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης (4) ετών, για ληστεία κατά συναυτουργία.

Από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., 32χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θράκης, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 9 ετών, με εκτιτέα τα 8 έτη, για παράνομη διακίνηση μεταναστών.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.