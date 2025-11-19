Συλλήψεις ατόμων από αστυνομικούς της ομάδας «Ζ»

Συνελήφθη από δικυκλιστές αστυνομικούς ομάδας «Ζ», πρώτες πρωινές ώρες χτες (18-11-2025) στο κέντρο της πόλης, 18χρονος ημεδαπός, ο οποίος βγαίνοντας από κατάστημα ενδυμάτων, στη θέα των αστυνομικών, τράπηκε σε φυγή προκειμένου να αποφύγει τον επικείμενο έλεγχο, πλην όμως ακινητοποιήθηκε. Πριν την ακινητοποίησή του, απέρριψε στο έδαφος (3) κινητά τηλέφωνα, (1) αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία κάνναβης συνολικού βάρους (3,30) γραμμαρίων και (1) κατσαβίδι, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν το χρηματικό ποσό των (50) ευρώ, διάφορα διαρρηκτικά εργαλεία, (1) δαχτυλίδι, (2) ρολόγια, (2) κλειδιά αυτοκινήτου, (1) κλειδί από αποθήκη ποτών, (1) τηλεχειριστήριο «immobilizer», καθώς και (140) ναρκωτικά δισκία χωρίς να διαθέτει σχετική ιατρική συνταγή.

Επιπλέον, κατά την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο δράστης μετέβη στο ανωτέρω κατάστημα επιβαίνοντας σε ποδήλατο, το οποίο αφαίρεσε από την περιοχή της Άνω Πόλης σε προγενέστερο χρόνο.

Τα ανευρεθέντα κατασχέθηκαν και αναζητούνται οι νόμιμοι κάτοχοί τους.

Ακόμα συνελήφθη από δικυκλιστές αστυνομικούς ομάδας «Ζ», απογευματινές ώρες της 17-11-2025 στον Δενδροπόταμο, 30χρονος ημεδαπός, ο οποίος προ επικείμενου ελέγχου, τράπηκε σε φυγή, ενώ κατά την ακινητοποίησή του, προέβαλε σθεναρή αντίσταση. Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.