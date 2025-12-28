Συλλήψεις ατόμων από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης

Αστυνομικοί Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης αποσκοπώντας στη διευκόλυνση και προστασία του συνόλου των χρηστών των οδικών δικτύων, στην τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς και στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, διενεργούν συστηματικά ελέγχους σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο αυτό, συνελήφθησαν στην περιοχή του Ευόσμου χτες (27-12-2025) τα ξημερώματα, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης:

48χρονος αλλοδαπός, καθώς κατελήφθη να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλης, καθώς επίσης να έχει παραβιάσει ερυθρούς σηματοδότες και να στερείται άδειας ικανότητας οδήγησης.

30χρονη ημεδαπή, η οποία οδηγούσε ΙΧΕ αυτοκίνητο υπό την επήρεια μέθης.

21χρονη αλλοδαπή, ο οποίος κατελήφθη να οδηγεί ΙΧΕ αυτοκίνητο και να βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλης.

Παρόμοιοι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.