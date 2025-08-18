Συλλήψεις από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πρέβεζας

Συνελήφθησαν χτες (17/08/2025) την 03:00 η ώραστη Πρέβεζα από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πρέβεζας δύο ημεδαποί, σε διαφορετικές περιπτώσεις,για παραβάσεις σχετικά με τη χρήση μουσικής.

Ειδικότερα, πρόκειται για δύο ημεδαπούς, υπεύθυνο μουσικής εκδήλωσης και ενός υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Πρέβεζα, καθώς όπως διαπιστώθηκε και στις δύο περιπτώσεις έκαναν χρήση ζωντανής μουσικής με ορχήστρα, πέραν του προβλεπόμενου ωραρίου και ελλείψει σχετικής άδειας από την αρμόδια αρχή, κατά περίπτωση, προκαλώντας τη διατάραξη της κοινής ησυχίας των κατοίκων.

Οι σχηματισθείσες δικογραφίες θα υποβληθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας.