Συλλήψεις 2 ατόμων μετά από μεταξύ τους αγοραπωλησία ναρκωτικών

Αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, συνέλαβαν 16χρονο ημεδαπό, καθώς σε έλεγχο που του πραγματοποιήθηκε, βραδινές ώρες προχθες (26-11-2025) στην περιοχή του Πλαγιαρίου, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, (4) συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους (7,14) γραμμαρίων, (2) συσκευασίες κατεργασμένης κάνναβης «σοκολάτα» συνολικού βάρους (2,41) γραμμαρίων, (1) ζυγαριά ακριβείας, (1) μεταλλικός τρίφτης και το χρηματικό ποσό των (60) ευρώ, ως προερχόμενο από την εμπορία των ουσιών.

Επιπλέον συνελήφθη 17χρονος αλλοδαπός, διότι στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο (2) αυτοσχέδια τσιγάρα περιέχοντα ακατέργαστη κάνναβη, τα οποία είχε προμηθευτεί από τον 16χρονο έναντι χρηματικού ποσού.

Διαβάστε επίσης

Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του 16χρονου, παρουσία εκπροσώπου δικαστικής Αρχής, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν (1) συσκευασία ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους (173) γραμμαρίων, (1) μεταλλικός τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης και (4) σακουλάκια με υπολείμματα κάνναβης.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης, θα οδηγηθούν αρμοδίως.