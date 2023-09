Συγκλονιστικό βίντεο από αστυνομικό που οδήγησε το περιπολικό του μέσα στην φωτιά – «Δεν θέλω να πεθάνω εδώ μέσα»

Συγκλονιστικά πλάνα από κάμερα αστυνομικού μέσα σε περιπολικό «κόβουν την ανάσα» και κάνουν τον γύρο του διαδικτύου. Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο Brittan Morgan οδηγεί το περιπολικό μέσα στις κυριολεκτικά μέσα στις φλόγες. Το βίντεο καταγράφηκε κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς στην πολιτεία της Ουάσινγκτον, και ο ίδιος ακούγεται να φωνάζει: «δεν θέλω να πεθάνω εδώ μέσα», καθώς φεύγει από την περιοχή, περνώντας μέσα από την πύρινη κόλαση.

Το βίντεο, που δημοσιεύτηκε από το γραφείο του σερίφη της κομητείας Spokane, καταγράφει τον Brittan Morgan να οδηγεί μέσα σε μια δασική κόλαση και να προειδοποιεί τους κατοίκους να απομακρυνθούν.

Διαβάστε επίσης

SHOCKING VIDEO: Deputy Brittan Morgan's body cam captured the harrowing moments of life-saving efforts during the initial hours of the Oregon Road Fire evacuations in North Spokane County.

MORE: https://t.co/0zzjYXOXan

🎥: Spokane County Sheriff’s Office pic.twitter.com/K16lnKh5np

— KUTV2news (@KUTV2News) September 2, 2023