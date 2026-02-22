Συγκλόνισε η χήρα ήρωα Αστυνομικού που έπεσε στο καθήκον - ΒΙΝΤΕΟ

Συγκλονιστικές στιγμές στο τρισάγιο για τους πεσόντες αστυνομικούς στα Χανιά.

Πίκρα και οργή για μια “θυσία” που δεν δικαιώθηκε και εκθέτει διαχρονικά την ελληνική πολιτεία, σκόρπισε στο τρισάγιο για τους πεσόντες στο καθήκον αστυνομικούς, η σπαρακτική παρουσία της Μαρίας, χήρας του Στάθη Λαζαρίδη.

Διαβάστε επίσης

«Δεν θέλω να πω πολλά. Θέλω μια χάρη μόνο. Επειδή όλοι αυτοί είναι ήρωες, όπως και ο Στάθης μου. Θα ήθελα να βάλει κάποιος τον εθνικό ύμνο, γι’ αυτούς που έχουν πεθάνει» είπε, κάτι που συνέβη το αμέσως επόμενο δευτερόλεπτο. Η Μαρία Λαζαρίδη είχε μόλις παντρευτεί τον Στάθη και ήταν έγκυος στην κόρη τους, όταν, στις 5 Νοεμβρίου 2007, εκείνος συμμετείχε σε επιχείρηση “φιάσκο” στα Ζωνιανά.

Ο Λαζαρίδης έφαγε μια σφαίρα στο κεφάλι και έμεινε σε κώμα για οκτώ χρόνια χωρίς ποτέ να συνέλθει για να πεθάνει τελικά το 2015. Ο ένοχος δεν βρέθηκε ποτέ και η υπόθεση παραμένει ανεξιχνίαστη.

zarpanews.gr