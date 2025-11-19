Συγκινητικό βίντεο: Σε δάκρυα ξέσπασαν Εύζωνες κατά την τελευταία υπηρεσία τους

Με έντονο κλίμα συγκίνησης ολοκληρώθηκε η τελευταία υπηρεσία Ευζώνων.

Η φορτισμένη συναισθηματικά στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έκτοτε έχει γίνει viral.

Γλαφυρά αποτυπώθηκε το συναισθηματικό φορτίο των Ευζώνων της Προεδρικής Φρουράς κατά την ολοκλήρωση της τελευταίας τους υπηρεσίας μέσα από ένα βίντεο στο TikTok.

Το υλικό δείχνει δύο Εύζωνες να εκτελούν με απόλυτη προσήλωση τα τελευταία τους παραγγέλματα, ενώ γύρω τους οι συνάδελφοί τους παρακολουθούν εμφανώς συγκινημένοι.

Ακόμη και ο επικεφαλής της Φρουράς δεν καταφέρνει να κρύψει τη συγκίνησή του, αφήνοντας δάκρυα να κυλήσουν μπροστά σε ένα τελετουργικό που αποτελεί κορυφαία στιγμή για κάθε Εύζωνα.

