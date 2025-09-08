Συγκινητική στιγμή - ΦΩΤΟ: "Χάθηκαν" μέσα στην αγκαλιά της Διμοιρίας

Αναγνώστες του Policenet.gr έστειλαν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της ιστοσελίδας μας ένα συγκινητικό φωτογραφικό στιγμιότυπο.

Όπως θα δείτε στη φωτογραφία που ακολουθεί πρόκειται για τα στελέχη της διμοιρίας του ήρωα (πεσόντα) αρχιφύλακα Γιώργου Λυγγερίδη που βρέθηκαν από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, ώστε να συμμετάσχουν στα αστυνομικά μέτρα στα πλαίσια των εγκαινίων της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Εκεί, οι γονείς του αδικοχαμένου αρχιφύλακα, Ευγενία και Σάκης Λυγγερίδης, επισκέφτηκαν τους συναδέλφους του γιου τους.

Μόλις τους είδαν οι αστυνομικοί της Υ.Α.Τ., τους «έπνιξαν» σε μία μεγάλη χακί αγκαλιά.

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει αναγνώστης του Policenet.gr , πρόκειται για μία πολύ ανθρώπινη στιγμή.