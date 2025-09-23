Συγχαρητήριο μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας στον Αστυνομικό Αντώνη Τσαπατάκη

Συγχαρητήρια δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από τον Αντώνη Τσαπατάκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παρακολύμβησης στη Σιγκαπούρη

Διαβάστε επίσης

"Τα θερμά μου συγχαρητήρια στον παραολυμπιονίκη μας Αντώνη Τσαπατάκη που κατέκτησε την 3η θέση στα 100μ. πρόσθιο στην κατηγορία SB4, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παρακολύμβησης που διεξάγεται στη Σιγκαπούρη, προσθέτοντας έτσι, ένα ακόμα μετάλλιο στη συλλογή του.

Η προσπάθειά του μας συγκινεί, μας διδάσκει, μας γεμίζει υπερηφάνεια και εύχομαι να ανταμείβεται πάντα."