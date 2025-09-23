PoliceNET of Greece logo
Συγχαρητήριο μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας στον Αστυνομικό Αντώνη Τσαπατάκη

18:24 | 23/09/2025

Συγχαρητήρια δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από τον Αντώνη Τσαπατάκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παρακολύμβησης στη Σιγκαπούρη

 

"Τα θερμά μου συγχαρητήρια στον παραολυμπιονίκη μας Αντώνη Τσαπατάκη που κατέκτησε την 3η θέση στα 100μ. πρόσθιο στην κατηγορία SB4, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παρακολύμβησης που διεξάγεται στη Σιγκαπούρη, προσθέτοντας έτσι, ένα ακόμα μετάλλιο στη συλλογή του.

Η προσπάθειά του μας συγκινεί, μας διδάσκει, μας γεμίζει υπερηφάνεια και εύχομαι να ανταμείβεται πάντα."

