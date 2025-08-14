Γράφει ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά κ. Σπ. Λιότσος

Η απάτη σταμάτησε πριν καν ξεκινήσει.

Συγχαρητήρια στους συναδέλφους του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου για τη σύλληψη επ’ αυτοφώρω τριών ατόμων που προσπάθησαν να εξαπατήσουν συμπολίτισσά μας στον Πειραιά.

Με επαγγελματισμό, άμεση ανταπόκριση και άψογο συντονισμό, κατάφεραν να αποτρέψουν την απάτη και να οδηγήσουν τους δράστες στη Δικαιοσύνη.

Ακόμη μια απόδειξη ότι παρόλο τα τεράστια προβλήματα όπως, η έλλειψη προσωπικού, το ακανόνιστο και συχνά απρόβλεπτο ωράριο, καθώς και της άστατης εργασιακής καθημερινότητας, οι αστυνομικοί μας στέκονται στην πρώτη γραμμή, προστατεύοντας την κοινωνία και τους πολίτες.

Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά, εκφράζουμε την υπερηφάνεια μας και συνεχίζουμε να διεκδικούμε, τόσο την ενίσχυση των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων (πρώην Τμημάτων Ασφαλείας) και των Αστυνομικών Τμημάτων που αποτελούν το «κύτταρο» και τη «ραχοκοκαλιά» της Ελληνικής Αστυνομίας, όσο και την καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας, την επαρκή εκπαίδευση, την ανανέωση υλικοτεχνικού εξοπλισμού και την ουσιαστική στήριξη του αστυνομικού προσωπικού.