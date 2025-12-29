Συγχαρητήρια στους συναδέλφους του Αστυνομικού Τμήματος Αίγινας

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Η Ένωσή μας εξάρει το έργο των αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Αίγινας, οι οποίοι κατά τη διάρκεια των ημερών των Αγίων Εορτών, έπειτα από ενδελεχή φυσική έρευνα και τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων, προχώρησαν στη σύλληψη δύο ατόμων, φερόμενων ως δραστών, οι οποίοι κατηγορούνται για τα αδικήματα του εμπρησμού, της έκρηξης και της κατασκευής εκρηκτικών υλών.

Ο υψηλός επαγγελματισμός που επέδειξαν οι αστυνομικοί, καθώς και η εντατική έρευνα που πραγματοποιήθηκε ακόμη και εκτός υπηρεσίας, οδήγησαν σε άμεσα και ουσιαστικά αποτελέσματα, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η ανομία δεν είναι ανεκτή και ότι οι παραβάτες του νόμου δεν μπορούν να δρουν ανενόχλητοι στο νησί.

Οι πολίτες και οι επισκέπτες της Αίγινας μπορούν να αισθάνονται αυξημένο αίσθημα ασφάλειας, γνωρίζοντας ότι oι αστυνομικοί του νησιού βρίσκονται διαρκώς δίπλα τους και μεριμνούν για τη διασφάλιση της νομιμότητας και της δημόσιας τάξης.

Το προσεχές διάστημα προγραμματίζονται επιπλέον αστυνομικές δράσεις, οι οποίες θα επιβεβαιώσουν περαιτέρω την αποτελεσματικότητα και την αποφασιστικότητα της Ελληνικής Αστυνομίας στη μάχη κατά της παραβατικότητας.

Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά, δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι οι αστυνομικοί των νησιών δεν είναι μόνοι τους. Όποτε απαιτηθεί, θα ενισχύονται και θα στηρίζονται, προκειμένου να επιτελούν απρόσκοπτα το καθήκον τους.

Όπως πράξαμε και στο παρελθόν, έτσι και στο μέλλον θα συνεχίσουμε, μέσω των παρεμβάσεων του σωματείου μας, να στεκόμαστε αρωγοί στο έργο των συναδέλφων μας.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Η Γεν.Γραμματέας

ΑΥΓΕΡΗΣ Ευάγγελος ΜΑΛΑΧΙΑ Αργυρώ