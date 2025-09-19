Συγχαρητήρια στους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας

Η Ένωση Αστυνομικών Λάρισας εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια στους συναδέλφους του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας για την εξαιρετική τους επιτυχία στην εξάρθρωση μιας από τις μεγαλύτερες φυτειών κάνναβης που έχουν εντοπιστεί τα τελευταία χρόνια στην περιοχή.

Η συντονισμένη επιχείρηση σε ορεινή και δασώδη περιοχή του Ολύμπου οδήγησε στην ανακάλυψη εκτεταμένου συμπλέγματος φυτειών, με 5.085 δενδρύλλια κάνναβης σε έκταση περίπου 10 στρεμμάτων. Η κατάσχεση 24,2 κιλών ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και η ανακάλυψη αυτοσχέδιων υποδομών καλλιέργειας, αποδεικνύουν την αποφασιστικότητα και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των αστυνομικών μας.

Η επιτυχία αυτή ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας στην κοινωνία μας και αποδεικνύει τη δέσμευση των αστυνομικών αρχών στην καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών.

Η Ένωσή μας θα συνεχίσει να στηρίζει και να προάγει το έργο των συναδέλφων μας, αναγνωρίζοντας και επιβραβεύοντας τις προσπάθειές τους για μια ασφαλέστερη κοινωνία.

Η επιτυχία αυτή αποτελεί μια ακόμη απόδειξη ότι η συνεργασία, η αφοσίωση και η επαγγελματικότητα των αστυνομικών μας οδηγούν σε σημαντικά αποτελέσματα στην καταπολέμηση του εγκλήματος.

Η Ένωση Αστυνομικών Λάρισας συγχαίρει θερμά όλους τους εμπλεκόμενους στην επιχείρηση και τους εύχεται καλή συνέχεια στο έργο τους.