Συγχαρητήρια στους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κρωπίας

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια προς τους συναδέλφους του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κρωπίας, οι οποίοι με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής και αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε., πραγματοποίησαν άμεση και αποτελεσματική επιχείρηση η οποία οδήγησε στη σύλληψη δύο (2) ατόμων για σοβαρά αδικήματα, μεταξύ των οποίων απόπειρα εκβίασης κατά συναυτουργία, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Μέσα από συντονισμένες, στοχευμένες και υψηλού επιπέδου επιχειρησιακές ενέργειες, οι συνάδελφοί μας απέδειξαν για ακόμη μία φορά τον υψηλό επαγγελματισμό, την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα και την αφοσίωσή τους στο καθήκον, αντιμετωπίζοντας με αποφασιστικότητα περιστατικά που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια και τη σωματική ακεραιότητα των πολιτών.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στο γεγονός ότι οι Έλληνες αστυνομικοί, συχνά κάτω από αντίξοες και επικίνδυνες συνθήκες, δίνουν καθημερινά έναν δύσκολο και άνισο αγώνα απέναντι στην εγκληματικότητα, με μοναδικό γνώμονα την προάσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών και την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας στην κοινωνία.

Οι συνάδελφοί μας, με αυταπάρνηση, υψηλό αίσθημα καθήκοντος και επαγγελματισμό, υπερβαίνουν εαυτούς, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι το αστυνομικό λειτούργημα δεν αποτελεί απλώς εργασία, αλλά στάση ζωής, ευθύνη και προσφορά προς το κοινωνικό σύνολο.

Η Ένωσή μας στέκεται με σεβασμό, περηφάνια και αμέριστη στήριξη δίπλα σε όλους τους αστυνομικούς της Νοτιοανατολικής Αττικής, που συνεχίζουν καθημερινά, αθόρυβα και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, να υπηρετούν την κοινωνία με σθένος, επαγγελματισμό και υψηλό αίσθημα ευθύνης.