Συγχαρητήρια στους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας και στην Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. Εορδαίας

Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Κοζάνης θέλουμε δημόσια να εκφράσουμε τα συγχαρητήρια μας στους συναδέλφους μας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας καθώς και στην Ομάδα Δίκυκλης Αστυνόμευσης Εορδαίας για την τεράστια επιτυχία τους να συλλάβουν και να οδηγήσουν στη δικαιοσύνη τους δράστες-μελη εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατταν διακεκριμένες κλοπές στην ευρύτερη περιοχή της Πτολεμαΐδας. Τα αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας και ιδίως οι κλοπές οικείων δια ρηξεως προκαλούν στους παθόντες και στην τοπική κοινωνία, όταν γίνονται κατ εξακολούθηση, αίσθημα ανασφάλειας και ταραχης. Για το λόγο αυτό θα θέλαμε να εξαρουμε τον επαγγελματισμό με τον οποίο εργάστηκαν όλοι οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί προκειμένου να καταφέρουν να συλλάβουν τους διαρρηκτες μεταξύ των οποίων ήταν και ανήλικοι.

Η σύλληψη του ενός από αυτούς από άνδρες της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης για κατοχή ναρκωτικών ήταν η αρχή που βοήθησε τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας να ξετυλίξουν το κουβάρι των διαρρήξεων οικείων και να καταφέρουν να φτάσουν και να συλλάβουν μέχρι και τους κλεπταποδοχους.

Συνολικά εξιχνιάσθηκαν 13 περιπτώσεις κλοπών, οι 12 τετελεσμένες και 1 σε απόπειρα, κατά το διάστημα 08 Απριλίου – 31 Αυγούστου, με το συνολικό παράνομο όφελος να υπερβαίνει τις 90.000 ευρώ.

Συγχαρητήρια σε όλους!!!!

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

-Ο-

Πρόεδρος

Ζήσης ΛΙΑΚΟΣ

-Ο-

Γενικός Γραμματέας

Παναγιώτης ΒΑΖΟΥΡΑΣ