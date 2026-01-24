Συγχαρητήρια στους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Κοζάνης εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια προς τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας για την άμεση, μεθοδική και αποτελεσματική τους δράση, η οποία οδήγησε στην εξιχνίαση σοβαρής υπόθεσης εκβίασης και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στην περιοχή της Πτολεμαΐδας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα προσδίδεται στο γεγονός ότι βασικοί εμπλεκόμενοι στην υπόθεση ήταν ανήλικοι, στοιχείο που καθιστά ακόμη πιο κρίσιμη και ουσιαστική την έγκαιρη παρέμβαση των αστυνομικών αρχών, τόσο για την προστασία της κοινωνίας όσο και για την αποτροπή περαιτέρω παραβατικής πορείας των νεαρών ατόμων.

Η επιτυχία αυτή, που είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη συνολικά επτά (7) ατόμων και την κατάσχεση σημαντικής ποσότητας ναρκωτικών ουσιών, χρηματικών ποσών και λοιπών πειστηρίων, αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, επιχειρησιακής ετοιμότητας και αίσθησης καθήκοντος που διακρίνει τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σε μια περίοδο αυξημένων κοινωνικών προκλήσεων, οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης αποδεικνύουν έμπρακτα ότι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, καθώς και για την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Κοζάνης θα συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα το έργο των συναδέλφων μας και να αναδεικνύει κάθε επιτυχία που τιμά το Σώμα και την αποστολή του.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

-Ο- -Ο-

Πρόεδρος Γενικός Γραμματέας

Ζήσης ΛΙΑΚΟΣ Παναγιώτης ΒΑΖΟΥΡΑΣ