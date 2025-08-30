PoliceNET of Greece logo
Συγχαρητήρια στους αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χανίων

ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ
08:39 | 30/08/2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων συγχαίρει δημόσια τους συναδέλφους μας του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χανίων, οι οποίοι τα ξημερώματα της 23-24 Αυγούστου στα Χανιά, έσωσαν την ζωή 34χρονου συμπολίτη μας, με την χρήση πρώτων βοηθειών.

Οι συνάδελφοί μας απέδειξαν για μία ακόμη φορά το υψηλό επίπεδο ευθύνης και εκπαίδευσης που τους διακατέχει κάνοντάς μας πραγματικά υπερήφανους.

Ευελπιστούμε η Πολιτική και Φυσική Ηγεσία να πράξει τα αυτονόητα προκειμένου τιμηθούν οι συνάδελφοί μας για την γενναία τους αυτή πράξη!

                                                   Για το Δ.Σ.

                  Ο

            Πρόεδρος

ΣΕΛΗΝΙΩΤΑΚΗΣ Στυλιανός

          6972871787

 

 

   

                 Η

     Γενική Γραμματέας

     ΞΕΝΙΚΑΚΗ Μαρία

         6947277209

 

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
