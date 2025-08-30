Συγχαρητήρια στους αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χανίων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων συγχαίρει δημόσια τους συναδέλφους μας του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χανίων, οι οποίοι τα ξημερώματα της 23-24 Αυγούστου στα Χανιά, έσωσαν την ζωή 34χρονου συμπολίτη μας, με την χρήση πρώτων βοηθειών.

Οι συνάδελφοί μας απέδειξαν για μία ακόμη φορά το υψηλό επίπεδο ευθύνης και εκπαίδευσης που τους διακατέχει κάνοντάς μας πραγματικά υπερήφανους.

Ευελπιστούμε η Πολιτική και Φυσική Ηγεσία να πράξει τα αυτονόητα προκειμένου τιμηθούν οι συνάδελφοί μας για την γενναία τους αυτή πράξη!

Για το Δ.Σ.