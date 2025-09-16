Συγχαρητήρια στους αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. /Υ.Δ.Ε.Ε. Πύργου

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηλείας επιθυμεί να εκφράσει τα θερμά της συγχαρητήρια προς την ΟΠΚΕ /Υ.Δ.Ε.Ε. Πύργου, για την σύλληψη δύο (2) ημεδαπών ατόμων στην κατοχή των οποίων ανευρέθη ποσότητα ακατέργαστης αποξηραμένης κάνναβης συνολικού βάρους έξι (6) κιλών. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί Ναρκωτικών.

Η συγκεκριμένη επιτυχία αναδεικνύει για μία ακόμη φορά τον υψηλό επαγγελματισμό, την αποφασιστικότητα και το αίσθημα ευθύνης των συναδέλφων μας, παρά τις διαπιστωμένες ελλείψεις σε προσωπικό που δυσχεραίνουν το έργο τους. Υπογραμμίζουμε ότι η υποστελέχωση δεν αποτελεί ούτε και μπορεί να αποτελεί δικαιολογία για πλημμελή ή ανεπαρκή εκτέλεση των καθηκόντων μας. Η Ομάδα Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ) αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες αστυνόμευσης στην Ηλεία, συμβάλλοντας τα μέγιστα στη διατήρηση της ασφάλειας και της δημόσιας τάξης στην περιοχή μας.

Για να συνεχίσει να επιτελεί το έργο της με αποτελεσματικότητα και να ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, κρίνεται αναγκαίο να της παρέχονται όλα τα απαραίτητα εφόδια, τόσο σε επίπεδο εξοπλισμού όσο και σε επίπεδο εκπαίδευσης και υποστήριξης, εξασφαλίζοντας έτσι την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία της, προς όφελος της ασφάλειας και της ευημερίας της περιοχής.

Ως Ένωση, παραμένουμε προσηλωμένοι στην επίτευξη της ενίσχυσης του αστυνομικού δυναμικού, ώστε να διασφαλιστούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την αποτελεσματική λειτουργία όλων των αστυνομικών υπηρεσιών του νομού, ώστε η προάσπιση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας να επιτευχθεί στο μέγιστο βαθμό.

Θερμά συγχαρητήρια!!

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΤΣΩΛΗΣ Γρηγόρης ΒΑΛΗ Ιωάννα